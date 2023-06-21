Numan Kurtulmuş: Can Atalay’ı çıkarma sorumluluğum yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay’ı çıkartma gücünün de sorumluluğunun da olmadığını söyledi.

Can Atalay.

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulundu. Ama buna rağmen milletvekili Atalay, henüz serbest bırakılmış değil.

TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Numan Kurtulmuş asıl sorumlu sensin. Atalay’ı oradan çıkaracaksın ve gelecek, yeminini edecek” sözlerine şöyle yanıt verdi:

“Ben onu oradan nasıl çıkaracağım? TBMM Başkanı bir yazı mı yazacak, bir karar mı verecek mahkeme adına? Burada kararın verilmesi mahkemenin sorumluluğundadır. Burada siyasetçiler olarak söyleyeceğimiz şey şudur; bir an evvel mahkemelerin kararını vermesi. Yargının gecikmiş olması bizatihi adaleti ortadan kaldıran bir husustur. Can Atalay konusunda karar verecek olan Yargıtayın ilgili ceza dairesidir. Siyaseti de TBMM’yi de rahatlatacak olan, tutukluluk haliyle ilgili kararın mahkeme tarafından verilmesidir. Numan Kurtulmuş’un tutuklu bulunan bir kişi hakkında fikir beyan etme hakkı olabilir ama oradan onu çıkarıp getirmek gibi bir sorumluluğu da yoktur, böyle bir gücü de yoktur.”