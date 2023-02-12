Kılıçdaroğlu bir kez daha iktidara seslendi: Afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversiteleri uzaktan eğitime geçirme kararının gözden geçirilmesini isterken, “Genel merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım” dedi.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Depremler sonucunda on binlerce insan evinden barkından oldu. İktidar da çareyi depremzedeleri öğrenci yurtlarına yerleştirmekte buldu. Bu nedenle tüm Türkiye’de üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Dün açıklanan karar başta yurtlarda kalanlar olmak üzere üniversitelilerde şok etkisine yol açtı. Sosyal medyada sayısız protesto ve itiraz paylaşıldı. Birçok eğitimci, siyasetçi ve hukukçu da eleştirisini dile getirip kararın geri alınmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından şunları yazdı: “Üniversiteleri uzaktan eğitime alma kararının yeniden gözden geçirilmesini bekliyorum. Biz siyasal partiler olarak Türkiye’deki tüm altyapımızı açalım, afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım.

Genel merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. Elimizde bir tek onlar kaldı.”