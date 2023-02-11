Kılıçdaroğlu: Sakın okulları kapatmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara seslenerek ”Sakın okulları kapatmayın, sakın. Covid sırasında gençlerimizin ruh sağlığı zarar gördü. Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitime geçtiğini açıklamıştı. Lise ve öncesi okullarsa şimdilik 20 Şubat’a kadar tatil.

Kılıçdaroğlu, iktidara seslenerek okulları kapatmama çağrısı yaptı: ”Sakın okulları kapatmayın, sakın. Covid sırasında gençlerimizin ruh sağlığı zarar gördü. Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim. Sakın. Elimizde bir tek gençlerimiz kaldı.”