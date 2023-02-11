Kılıçdaroğlu: Sakın okulları kapatmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara seslenerek ”Sakın okulları kapatmayın, sakın. Covid sırasında gençlerimizin ruh sağlığı zarar gördü. Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitime geçtiğini açıklamıştı. Lise ve öncesi okullarsa şimdilik 20 Şubat’a kadar tatil.
Kılıçdaroğlu, iktidara seslenerek okulları kapatmama çağrısı yaptı: ”Sakın okulları kapatmayın, sakın. Covid sırasında gençlerimizin ruh sağlığı zarar gördü. Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim. Sakın. Elimizde bir tek gençlerimiz kaldı.”