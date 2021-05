Kılıçdaroğlu: Bakan açıkça devleti soyuyor, mafya ne yapar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasından bakanlığa piyasa fiyatının hayli üstünde dezenfektan alımı yaptıran eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan’ı hatırlatarak “Bakan açıkça devleti soyuyor, mafya ne yapar” dedi.

Halk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, ‘Türkiye’de mafyanın varlık göstermesi’ hakkında konuştu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 4’üncü videosunda ise kendisine Twitter üzerinden “Pislik mafya” diyen Soylu’ya “Temiz Süleyman” diye seslenmişti.

Bunun üzerine başka bir organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Peker’in çektiği videoya konu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘sahip çıktı.’

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Bir devlet rüşvet alan kişiyi büyükelçi atarsa mafya ne yapar? Man Adası’nda yani vergi cennetlerinde paralarının var. Yani Erdoğan ailesinin paraları. O paralar Türkiye’ye geldi 1 kuruş vergi ödemediler. Ama esnaf, çiftçi, emekli, asgari ücret ödüyor. Bir devleti yöneten aile, vergi cennetlerinde para tutar ve o parayı Türkiye’ye transfer ederse, vergi ödememek için mafya ne yapar?

*Devleti soyan bir Ticaret bakanı. Üstelik bakan olmadan önce, devletin başında olan kişinin eşinin adının kullanıldığını da resmi belgelere aktarılan bir ortamda, bu kişiyi getirip bakan yapıyorsunuz.

*Bir kişiyi düşünün, devletin en tepesinde ve Türkiye Cumhuriyet’i devletini temsil ediyor. Makamda oturan kişi mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor. “Mal varlığını araştırırız” diye tehdit ediyorlar. “Araştırmazsanız namertsiniz” diyemiyor. Tehdide boyun eğiyor. Peki mafya ne yapacak o zaman?

*Hazine ve Maliye Bakanı 128 milyar doları yok eden adam, görevinden ayrılırken bir tweet atıyor; “At izi, it izine karıştı” diye. At izinin it izine karıştığı bir ülkede mafya ne yapar? Vatandaşlarımız bunu hafızalarının bir yerine tutsunlar. Ne demek at izi it izine karıştı? Yani devlet devlet olmaktan, hükümet hükümet olmaktan çıktı; Türkçe tercümesi budur.

*Bütün bunlarla aslında mafyanın da at koşturabileceği bir ülke yaratıyorsunuz. Mafya lideri ne diyecek? “Kardeşim rüşvet alanı büyükelçi yaptın, ben de kokain satıyorum. O da yasak bu da yasak ama sen kanunu tanımıyorsun, ben de bunu tanımıyorum” diyor. İkimiz de geçinip gidiyoruz diyor. Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Olmaz!

*Bütün belgeler doğru. Vakıflar Bankası’nın fişlerini, dekontlarını koydum ortaya. Bana davalar açtı. Doğruları söylemezseniz, tehdide boyun eğerseniz olmaz. Mal varlığı karşısında tehdide boyun eğdi ama ben eğmiyorum; belgesi var, dokümanı var.