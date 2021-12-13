Kentucky’de en yıkıcı kasırga: Ölü sayısı 100’ü geçebilir

ABD’nin Kentucky eyaletinde meydana gelen kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü geçebileceği bildirildi.

Son kasırganın eyalet tarihindeki en yıkıcı kasırga olduğunu belirten vali Andy Beshear, 80 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi: “Kasırganın hattında duran hiçbir şey ayakta değil.”

Fotoğraf: Reuters

Cuma günü meydana gelen kasırga 365 km’lik yolu boyunca her yeri harap etti. On binlerce insan susuz ve elektriksiz kaldı. Mayfield’daki karakolun yıkılması ve itfaiyeci ekipmanlarının hasar görmesi arama kurtarma çalışmalarını da olumsuz etkiledi.

Vali “Bu tarif edilemez, şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor” diyerek şöyle devam etti: “Devasa metal direkler, kırılmamışsa bile ikiye bükülmüş, artık orada olmayan binalar, kaldırılıp atılmış devasa kamyonlar. Ve ne yazık ki insanların içinde bulunduğu çok fazla ev, tamamen harap oldu.”

ABD Başkanı Joe Biden, kasırgadan sonra bölgeyi afet bölgesi ilan etti: “Federal hükümet yardım etmek için yapabileceği her şeyi yapacak. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz.”

Kentucky’de 300’den fazla muhafız kapı kapı dolaşarak erzak yardımında bulunuyor. Enkazın temizlendiği eyalette hayatta kalanlara jeneratör dağıtıldı.

Vali, en çok etkilenenlerden Mayfield’ı ziyareti sırasında, “Daha fazla insan bulmak için bazı mucizeler için ilerlerken hala umut ediyoruz” dedi. Ancak valinin bu ifadelerinden sonraki gün kasabada kimse canlı bulunamadı.

ABD’de en şiddetli kasırgalarından biri Mart 1925’te Missouri’de meydana gelmiş, 695 kişi hayatını kaybetmişti. İlkbahar ve yaz ayları dışında bu tür büyük hava olayları son derece nadir meydana geliyor.