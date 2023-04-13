Kentsel dönüşümde faiz desteği için kredi limiti artırıldı

Kentsel dönüşümde bankalardan kullanılacak kredilere devletin sağlayacağı faiz desteğine esas kredi anapara tutarı limitleri yükseltildi.

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‘6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, konut ve işyeri güçlendirme, yapım ve edinme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıkarıldı.

Ayrıca, kredi anapara tutarı üst limitinde de artırımlara gidildi.

Buna göre üst limitlerde, güçlendirme kredisinde 240 bin TL’den 320 bin TL’ye, konut yapım ve konut edinme kredilerinde 600 bin TL’den 1 milyon 250 bin TL’ye, işyeri yapım kredisinde 600 bin TL’den 800 bin TL’ye ve işyeri edinme kredisinde 250 bin TL’den 350 bin TL’ye yükseltildi.

Konuyla ilgili son karar 2 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.