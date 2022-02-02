Kentsel dönüşüm: Devletin sağlayacağı faiz desteğinde limitler artırıldı

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında kentsel dönüşümde hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere devletin sağlayacağı faiz desteğine esas kredi anapara tutarı limitleri yükseltildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı limitleri, güçlendirme kredisi için 80 bin TL’den 160 bin TL’ye, konut yapım ve işyeri yapım kredileri için 200 bin TL’den 400 bin TL’ye çıkarıldı. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı limiti ise 1 milyon TL’den 2 milyon TL’ye yükseltildi.

Kararla ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi de bir yıldan iki yıla çıkarıldı.