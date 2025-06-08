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Yaramazlara biraz batar!

Kendini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan biri çocuk iki kişi tutuklandı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde kendini polis veya savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan biri 16 yaşında çocuk iki kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv

68 yaşındaki R.Ş. telefonda kendini polis veya savcı olarak tanıtan bazı kişilerce dolandırılıp, altınlarının alındığı gerekçesiyle 13 Mayıs’ta polise başvurdu.


R.Ş. kendini arayan kişinin yönlendirmesiyle evine gelen bir kişiye şunları teslim etmiş:

  • Altı bilezik
  • 57 Ata lirası
  • Bir altın zincir
  • 57 çeyrek altın
  • Beş yarım altını

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, ziynet eşyalarını teslim alan kişinin 16 yaşındaki C.Ö. (16), cep telefonuyla yönlendiren şüphelinin de 18 yaşındaki M.A. olduğunu tespit etti.

Esenyurt’ta 3 Haziran’da gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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