'Memnunuz' yazıları kurtarmadı: Sahte psikoloğa dört yıl hapis

Büyükçekmece’de sahte psikoloğa ‘dolandırıcılık’tan dört yıl hapis cezası verildi.

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Bakırköy başsavcılığının iddianamesine göre olay şöyle:

“Selçuk Güler 2014’te uyuşturucu madde kullanan oğlunun tedavisi için kendisini psikolog olarak tanıtan Ertan Şimşek’e götürdü. Şimşek çocuğa hipnoz yaptı, beyin filmleri için 10 bin lira aldı.

Sanık, çocuğu yaklaşık 20 gün hastanede psikiyatri bölümünde yatırdı, devamında masraflar için Güler’den 300 bin lira istedi.

Güler de Sakarya Hendek’teki arsasını 15 Ocak 2015’te Şimşek’e devretti. Güler, Şimşek başka taleplerde de bulununca dolandırıldığını anladı.

Bunun üzerine Güler oğlunun tedavi edilmediğini söyleyerek şikayetçi oldu.”

Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar duruşması görüldü.

Savcılık, mütalaasında özetle şöyle dedi: “Güler savunmasında Şimşek’e arsa başı 80 bin lira ödediğini söylese de bunu kanıtlayacak belge ve delil sunamadı. Müştekinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada sanığın (Güler’in) psikolog değil yaşam koçluğu yaptığı anlaşıldı.”

Mütalaada Şimşek’e ‘kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık’tan üç yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Son sözü sorulan Şimşek danışanlarının memnuniyetlerini belirttiği yazılar getirdiğini söyledi ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Şimşek’e dört yıl hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan Güler arsalarını 2020’de mahkeme yoluyla devralmıştı.