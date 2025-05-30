Siber dolandırıcılık operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 11’i tutuklandı.
Sosyal medyadan reklam vererek para kazanma vaadiyle insanları dolandıran ve gelirleri kripto para borsalarında aklanmaya çalışanlara dört ilde operasyon yapıldı.
Karabük dahil 23 ilde 43 kişiyi toplamda 50 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken birine ev hapsi verildi. 11 kişi tutuklandı.
Polis soruşturma kapsamında iki kişiyi arıyor.