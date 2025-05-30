Diken

Yaramazlara biraz batar!

Siber dolandırıcılık operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 11’i tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medyadan reklam vererek para kazanma vaadiyle insanları dolandıran ve gelirleri kripto para borsalarında aklanmaya çalışanlara dört ilde operasyon yapıldı.


Karabük dahil 23 ilde 43 kişiyi toplamda 50 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken birine ev hapsi verildi. 11 kişi tutuklandı.

Polis soruşturma kapsamında iki kişiyi arıyor.

Kansu Yıldırım: Dolandırıcılık 2021-2024 arasında en çok oransal artış gösteren suç

46 ilde ‘siber suç ve çocuk müstehcenliği’ operasyonu: 74 kişi tutuklandı

17 ilde ‘dolandırıcılık’ operasyonu: 114 milyon liralık mal varlığına el konuldu

SON HABERLER