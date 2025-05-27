46 ilde 'siber suç ve çocuk müstehcenliği' operasyonu: 74 kişi tutuklandı

46 ilde düzenlenen operasyonlarda ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘yasadışı bahis’, ‘çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi’, ‘nitelikli hırsızlık’, ‘bilişim sistemlerine girme’ suçlarından gözaltına alınan 171 kişiden 74’ü tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Emniyet Genel Müdürlüğü ve savcılık kordinesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep ve Adana dahil 46 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (Phishing) siteleri üzerinden ‘yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı’ adı altında dolandırıcılık yaptıkları, yasadışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları, kumar oynatıp para nakline aracılık ettikleri ve belgede sahtecilik yaptıkları belirlendi.

15 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi, 74 kişi tutuklandı. Diğerlerinin işlemleriyse devam ediyor.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital materyal el kondu.