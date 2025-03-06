Siber suçlar operasyonu: 250 milyon liralık mal varlığı ve 7,5 milyon dolarlık kripto varlığa el kondu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 28 ildeki siber suçlar operasyonunda 250 milyon liralık mal varlığıyla ve 7,5 milyon dolarlık (yaklaşık 273 milyon lira) kripto varlık hesabına el konduğunu duyurdu.

Fotoğraflar: AA

‘Yasadışı bahis’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi’ suçlarına karşı operasyonlarda 103 kişi yakalandı.

250 milyon değerinde 13 araç, üç villa, üç şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın’da iki otelle 7,5 milyon dolarlık kripto varlık hesabına el kondu.

Yerlikaya şunları söyledi:

“Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteler üzerinden “bungalov ve kapora dolandırıcılığı, yüksek kazanç vaadiyle yatırım” temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak,

Elebaşılığını G.R.’nin yaptığı organize suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerinin finans kısmını yönetmek,

Suçtan elde edilen paraları paravan şirketler kurarak ve kripto varlıklara dönüştürerek aklama faaliyetinde bulunmak,

Yasadışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satmak suçlarından aranıyordu.”