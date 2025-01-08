Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararnameye göre Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.

Kurumun merkeziyse Ankara’da olacak.

Başkanlık, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefler belirleyecek, eylem planları hazırlayacak, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak, siber güvenlik konusunda bilinçlendirici, eğitim ve farkındalığı artırıcı çalışmalar yürütecek.

Kurum, siber güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi için çalışmalar yürütecek, acil durum ve kriz yönetim planları oluşturacak, mevzuatla verilen diğer görevleri uygulayacak.

Yurt içinde başkan tarafından, yurt dışında başkanın teklifi üzerine cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilecek.

Başkanlığın hizmet birimleri arasında şu kuruluşlar var:

Siber Savunma Genel Müdürlüğü

Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü

Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

135 kişilik kadro tahsis edilen başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili kamu, özel ve sivil toplum kurumlarıyla çalışabilecek.