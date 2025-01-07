23 ilde sahte mezuniyet ve sürücü belgesi operasyonu: 73 kişi gözaltında

Ankara başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sahte mezuniyet ve sürücü belgesi düzenleyen 73 kişi gözaltına aldı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların bazı bayi ofisleri üzerinden sahte belge düzenlendiğini tespit etti.

Polis, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli yöneticiler adına elektronik imza üretildiğini ve kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandığını belirledi.

Şüpheliler, Gazi Üniversitesi’nde altı kişi için hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesinden mezuniyet belgesi oluşturdu, 111 kişininse sürücü belgesi sınav sonuçlarını değiştirdi.

Bunun üzerine başsavcılık, 161 şüpheli hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ ve ‘bilişim sistemine girme’ suçlarından gözaltı kararı verdi.

23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 73 kişi gözaltına aldı.

Firari 88 şüpheliyse aranıyor.