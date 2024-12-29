Rusya taraftarı gruptan İtalya'ya siber saldırı

İtalya’da, dışişleri bakanlığı ve iki havalimanı dahil bazı resmi kurumların internet sitelerine, Rusya yanlısı korsanlar tarafından siber saldırı düzenlendi.

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Grup Telegram’dan yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı, Milan’daki iki havalimanı ve bazı resmi kurumların sitelerini hedef aldığını belirtti ve “İtalyan Rusofoblarına (Rus karşıtlığı) hak ettikleri yanıt veriliyor” sözleriyle saldırıyı üstlendi.

İtalyan yetkililer, saldırının uçuşlarda herhangi bir aksaklığa neden olmadığını açıkladı.

Ülkede Şubat ve Mart 2023’te de çok sayıda devlet kurumu aynı grup tarafından siber saldırıya uğramıştı.