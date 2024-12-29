Aliyev: Rusya düşürülen uçak için tazminat ödemeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düşürülen yolcu uçağı için Rusya’nın ülkesine tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

İlham Aliyev. Fotoğraf: AA

Bakü-Grozni seferindeki Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait uçak, Rusların ‘teknik ve fiziki müdahalesi sonucu’ 25 Aralık’ta Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Yolculardan 38’i ölmüş, 29’uysa kurtulmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus ‘Pantsir-S’ hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçakla ilgili Aliyev’le telefonda görüştüğünü şöyle açıklamıştı:

“Putin, trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine bir kez daha derinden ve samimi başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.”

Aliyev, düşen AZAL’a ait yolcu uçağında ölen iki pilotla bir kabin görevlisi için düzenlenen törenin ardından Azerbaycan Devlet Televizyonu’na konuştu.

Sivil yolcu uçağının ‘Rus hava sahasında, Grozni şehri yakınlarında dışarıdan darbe aldığını’ belirten Aliyev, ‘uçağın radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini, kuyruk kısmının da yerden açılan ateşle büyük ölçüde hasar gördüğünü’ söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti:

“Belki de uçak darbe aldığında pilot bunu kuş çarpması sanmıştı. Çünkü dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi. Fakat maalesef Rusya’da bazı çevreler bu ihtimal (kuş çarpması) üzerinde durdu.

Bizi üzen ve şaşırtan şeylerden biri de Rus resmi makamlarının uçakta gaz tüpü patlaması iddiasını ortaya atmalarıydı. Bu, Rus tarafının konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koyuyordu.

Elbette uçağımız kazara düşürüldü. Burada kasıtlı terör eylemi söz konusu değildir. Dolayısıyla suçun itirafı, dost ülke sayılan Azerbaycan’dan özür dilemek, olayı kamuoyuna duyurmak, yapılması gerekenlerdi.

Maalesef ilk üç gün Rusya’dan saçma sapan varsayımlardan başka bir şey duymadık.”

Aliyev, Rusya’dan beklentilerine ilişkinse şunları söyledi:

“Taleplerimizi Rus tarafına açıkça ifade ettik ve resmen ilettik.

Öncelikle Rusya tarafının Azerbaycan’dan özür dilemesi gerekiyordu. İkincisi suçunu itiraf etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, suçluları cezalandırmalı, cezai sorumluluğa tabi tutmalı, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir. Bunlar bizim şartlarımız.

Bunlardan ilki dün zaten sağlandı. Umarım diğer şartlarımız da kabul edilir. Bütün bu şartlar adildir. Burada olağanüstü bir gereklilik veya sorun yoktur ve uluslararası deneyime, normal insan davranışına dayanmaktadır.

Umarım şartlarımız kabul edilir.”