Rus vatandaşlarının Azerbaycan'da kalış süresi 180'den 90 güne indirildi

Rus vatandaşlarının Azerbaycan’da kalış süresi 180 günden 90 güne indirildi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü. Fotoğraf: AA

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, 180 günlük sürenin 90 güne indirilmesi kararını imzaladı. Düzenleme bir yıl içinde yürürlükte olacak.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, kararın mütekabiliyet (karşılıklılık) esası gereği alındığını belirtti.

Rusya Federasyonu’nun ilgili yasalarındaki değişikliklerle aralarında Azerbaycan’ın da olduğu bazı ülkelerin vatandaşlarının Rusya’da kalış süresi 180’den 90 güne indirilmişti.