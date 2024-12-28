Rusya, Moldova'ya doğalgaz sevkiyatını durduruyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Doğu Avrupa ülkesi Moldova’ya doğalgaz sevkiyatını durduracağını duyurdu.

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Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre Moldova ithal ettiği Rus gazı için borcunu ödemedi.

Gazprom, Moldovagaz şirketinin sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla yerine getirmediğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: “1 Ocak 2025’te (TSİ-Türkiye saati) 08.00’den itibaren Moldova’ya doğal gaz sevkiyatını günde 0 metreküple sınırlayacağız.”

Gazprom, Moldova’ya yılda yaklaşık 2 milyar metreküp doğalgaz sevk ediyordu.

Moldova, Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülke

Ukrayna savaşının ardından Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğalgaz ticareti durmuştu.