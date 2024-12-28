Rusya, Moldova'ya doğalgaz sevkiyatını durduruyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Doğu Avrupa ülkesi Moldova’ya doğalgaz sevkiyatını durduracağını duyurdu.
Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre Moldova ithal ettiği Rus gazı için borcunu ödemedi.
Gazprom, Moldovagaz şirketinin sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla yerine getirmediğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: “1 Ocak 2025’te (TSİ-Türkiye saati) 08.00’den itibaren Moldova’ya doğal gaz sevkiyatını günde 0 metreküple sınırlayacağız.”
Gazprom, Moldova’ya yılda yaklaşık 2 milyar metreküp doğalgaz sevk ediyordu.
Ukrayna savaşının ardından Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğalgaz ticareti durmuştu.