Kansu Yıldırım: Dolandırıcılık 2021-2024 arasında en çok oransal artış gösteren suç

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Ceza mahkemelerindeki suç türlerine göre (Kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, hırsızlık gibi) açılan dosya endekslerinde (TCK 157-158) dolandırıcılık suçu 2021-2024 yılları arasında en çok oransal artış gösteren suç.

2021’den 2022’ye yüzde 41,

2022’den 2023’e yüzde 25,

2023’ten 2024’e yüzde 41 oranında artmış durumda.

2024 yılında açılan 169 bin 190 dolandırıcılık dosyasında 113 bin 480 sanık yargılandı. 68 bin 884 dosyada 45 bin 411 mahkumiyet kararı verildi. 2023 yılında dosya sayısı 119 bin 922, sanık sayısı 86 bin 939 iken, 46 bin 361 dosyada 33 bin 799 mahkumiyet kararı verildi.

2022 yılı ve öncesindeki raporlarda dolandırıcılık suçu “mal varlığına karşı suçlar” kapsamında hırsızlık, mala zarar verme, yağma, gibi suçlarla birlikte değerlendirildiği için detaylı bilgiye ulaşmak zor. Ancak 2022 yılında ceza mahkemelerinde en çok açılan suç dosyası endeks sayısı 258 ile dolandırıcılık suçuna ait.

Kansu Yıldırım’ın yazısı