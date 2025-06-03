11 ilde 'organize suç örgütü' operasyonu: 90 şüpheli yaklandı

11 ilde ‘dolandırıcılık, tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı’ yaptıkları belirlenen organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi, 90 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’teki açıklamasında aralarında İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’ın da olduğu 11 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Şüpheliler hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘nüfuzunu kötüye kullanma’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘rüşvet’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık’, ‘uyuşturucu imal ve ticareti’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda sahte sürücü belgesi, çek, senet, kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyale el kondu.