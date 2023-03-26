Kemerlerinizi bağlayın: Güldür Güldür ekibinden yeni film yolda

Başrollerinde ‘Güldür Güldür Show’ ekibinden Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın da yer aldığı komedi filmi ‘Hava Muhalefeti’, 14 Nisan’da beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

‘Hava Muhalefeti’ filminin yönetmeni Murat Kepez.

Senaryosunu yine Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı komedi filminin oyuncu kadrosunda şu isimler de yer alıyor: Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar.