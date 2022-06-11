‘Güldür Güldür’den ‘altılı masa’ skeci

Show TV’de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür, ‘altılı masa’ skecini yayınladı.

Programda, altılı masadaki (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat partileri) liderler mizahi bir şekilde canlandırıldı.

Adaylık tartışmalarına da gönderme yapılan skeçte, liderlerin toplandığı sırada sahneye Mahir İpek’in canlandırdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi.

Diğer yandan skeçte sıklıkla yayınladığı videolarla ilgili göndermede bulunulan Saadet Partisi’nden yanıt gecikmedi. Saadet Partisi, ”İzlerken güldür güldür, yaşarken hüngür hüngür” isimli bir videoyla skece yanıt verdi.

Program daha önce de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeçleriyle de gündeme gelmişti.