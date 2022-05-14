‘Güldür Güldür’den hem Nebati’ye hem ‘bazı gazeteler’e gönderme

Güldür Güldür Show’un yeni bölümünde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve iktidarı öven bazı gazetelere gönderme yapıldı.

Show TV’de yayınlanan programın bugünkü bölümünde bir skeçte Nebati’ye yer verildi.

Skeçte, bakanla özdeşleşen “Gözlerime bakın, ne görüyorsunuz” sorusuna bir karakterin “Mazota zam görüyorum” demesi büyük alkış aldı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından skeci paylaşarak “Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim” diye yazdı.

Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim 😃 https://t.co/Ahapy6hHzv — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 14, 2022

Bir diğer skeçte ise marketteki pahalılık konu edildi. Karakterlerden biri, iktidara yakın gazetelerin hayat pahalılığını gündeme getirmeyişlerini ti’ye aldı.