Güldür Güldür’de en çok ‘siyasi hiciv’ izleniyor: Yeni karakterler geliyor

Televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu, ‘Güldür Güldür Show’da en çok izlenen bölümlerin ‘siyasi hiciv’ olduğunu yazdı, ilginin sebebini programın senaryo editörü ve yönetmeniyle konuştu.

Güldür Güldür geçtiğimiz aylarda altılı masayı hicvetmişti

Siyasi mizahın gördüğü ilgiyi, yapımın senaryo editörü Murat Kepez ve yönetmen Meltem Bozoflu’yla konuşan Sina Koloğlu, aldığı yanıtları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kepez ve Bozoflu, ‘Türkiye’de komedi yapmanın en büyük zorluğunun tabularla mücadele etmek olduğunu’ söylüyor ve bugünkü tabuların farkına dikkat çekiyor: “Bugün tabular farklı. Geçmişte siyasiler kendileriyle ilgili mizah yapılmasına daha sempatik yaklaşıyorlardı. Günümüzde bazı siyasi figürler, buna karşı ve sert tutum içinde. Aynı şekilde parti taraftarları da bunu çok istemiyor.”

Günümüzün sorunu kutsallaştırmak

Koloğlu, hem Kepez hem de Bozoflu’nun bugünün özel durumu olarak değerlendirdikleri bir ayrıntı üzerinde durduğunu, bunun da ‘kutsallaştırma‘ olduğunu söyledikten sonra yapımcı ve yönetmenin görüşlerini aktarıyor: “İnsanların başka insan ve düşünceleri kutsallaştırması. Bazen hiç bir değeri olmayan bazı eşya ve kostümleri de kutsallaştırıyorlar. Bahsettiğimiz insanlar aslında, dikkate alınmaması gerekenler, ancak sesleri çok çıkıyor ve herkes onlardan korkuyor, susuyor. Biz de kutsal olmayan bu kişi ve eşyaların adını dahi geçiremiyoruz, onu kutsallaştıranlar tarafından orantısız bir tepki görmemek için. Yani tek gözümüzü kapayıp, gözlem yapıyoruz.”

Siyasi hicive devam

‘Tek gözle’ de olsa siyasi mizah yapmaya devam edeceğini söyleyen Güldür Güldür ekibi yeni karakterlerin peşine düşmüş bile. ‘Eşofmanlı Hoca’ ve ‘Naime‘ gibi çarpıcı karaterler yakında izleyici karşısına çıkacak. Murat Kepez ve Meltem Bozoflu, “Şu sıra daha önce örneğini görmediğimiz tipler ve komedi dilleri üzerine çalışıyoruz. Yakında hep beraber onları izlerken güleceğiz” diyor.