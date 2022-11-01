Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Kayıp olduğu bildirilen Ankara Üniversitesi öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cesedi ağaca asılı halde bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Demirtaş’ı bulmak için AFAD koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları Demirtaş’ın cansız bedeninin bulunmasıyla sona erdi.

Eymir Gölü bölgesinde ormanlık alanda ağaçta asılı halde bulunan Demirtaş’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Başlatılan çalışmalar sonucu Demirtaş’ın 30 Ekim pazar akşam saatlerinde Güvenpark’tan otobüse bindiği ve Eymir Gölü’ndeki iş yerleri kameralarına yansıyan görüntülerde de bu bölgeye geldiği tespit edildi.

Demirtaş’ın 29 Ekim’de de ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.