Kayıp üniversite öğrencisi aranıyor: Ekipler, cep telefonundan sinyal alınan alana odaklandı

Kayıp olduğu bildirilen Ankara Üniversitesi öğrencisi Doğanay Demirtaş (19) için Eymir Gölü çevresinde arama çalışması başlatıldı.

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Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Demirtaş’tan cumartesiden beri haber alamayan ailesinin durumu bildirmesi üzerine AKUT, Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri cep telefonundan alınan sinyalin bulunduğu, göl çevresindeki alanda koridor oluşturdu.

Ekipler, ODTÜ ormanlık alanı üzerinden yamaçtan inerek kayıp gencin bulunması için arama çalışması yaptı. Sık sık adı ve soyadıyla kayıp gence seslenen ekipler, Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasındaki sarp ve dik arazide arama çalışmalarını sürdürdü.

Gölün diğer tarafında kalan arama koridorundaki arama çalışmaları devam ediyor.

Demirtaş’ın kuzeninin eşi Erhan Yeşilyurt, daha önce göl çevresinde birkaç kez kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığını söylediği Demirtaş’ın bir an önce bulunmasını temenni etti.