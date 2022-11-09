Karamollaoğlu: Sınırlarını iktidarın çizdiği bir alanda siyaset yapmayı reddediyoruz!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘sınırlarını iktidarın çizdiği bir alanda siyaset yapmayı reddettiklerini’ söyledi.

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Karamollaoğlu, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Saadet Partisi, ‘kendi sesiyle’ konuşan ve aynı zamanda ‘herkesle konuşabilen’ bir partidir. İktidar bloğunun sınırlarını kendisinin çizdiği, kurallarını kendisinin belirlediği ve istediği zaman da bu kuralları değiştirdiği dar bir alanda siyaset yapmayı biz reddediyoruz!

Dışarda anormallikleri normalleşme olarak takdim eden, içerde başka bir siyasi partiye haram ilan ettiğini, işine gelince kendine mübah gören bu ‘ikiyüzlü siyasete’ son vereceğiz!”

Ne olmuştu?

CHP Geneş Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekimde ‘başörtüsüne yasal güvence’ için kanun teklifi vereceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım” diye seslenmişti.

AKP teklifini Meclis Başkanlığı’na sunmadan önce CHP, HDP ve İYİ Parti’nin kapısını çalmış ve değişiklik hedeflerini anlatmıştı.

Görüşmenin ardından uzun süredir “PKK eşittir HDP” gibi söylemler kullanan AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin lideri Bahçeli’nin ne tepki vereceği merak konusu olmuştu. Günler süren sessizlik sonrası Bahçeli, AKP’nin TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret etmesinin ‘son derece doğal ve doğru’ olduğunu söylemişti.

Konuyla ilgili partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se “Görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi. Demek ki neymiş? İki taraf için de, ilkeler, değerler, hikaye, at pazarlığı şahaneymiş” demişti.

HDP, Akşener’e tepki göstermişti

Akşener’in sözlerine HDP’lilerden tepki gecikmemişti. HDP Grup Eş Başkan Vekili Saruhan Oluç, AKP’li grubun kendileriyle görüşmesinden sonra kapıdan çıkıp İYİ Partililerin odasına gittiğini kaydederek, o anlara ait fotoğrafı paylaşmıştı. HDP’li Erol Katırcıoğlu da Akşener’in bu sözlerini ‘altılı masa’dan kopuş olarak değerlendirmişti.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da HDP’yi ziyaretleri nedeniyle AKP’yi ‘eleştiren’ bazı muhalefet temsilcilerine şöyle çıkışmıştı: “Muhalefet, bu görüşmeden kendine pay çıkarıp meşru siyasetin temsilcisi HDP ile hızlı bir görüşme trafiği başlatacağına, bunu AKP’yi yıpratma ve üstü kapalı şekilde yine HDP’yi kriminalize etme furyasına dönüştürmeyi tercih etti. Gerçekten akıl alır gibi değil.”