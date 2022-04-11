Karaismailoğlu, ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla ilgili bir dava da İmamoğlu’na açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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AA’nın haberine göre avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, İmamoğlu’nun 10 Nisan’da Halk TV’de katıldığı televizyon programında Karaismailoğlu’nun ‘kişilik haklarına yönelik, asılsız iftira içeren ithamlarda’ bulunduğu belirtildi.

İmamoğlu’nun iddiası

İmamoğlu Halk TV’deki programda Karaismailoğlu’nun “Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti” sözlerine karşılık vererek, şöyle konuşmuştu: “Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir arkadaş ‘Atatürk Havalimanı konusu kapandı’ diyor. Sanki orası kendisine miras kaldı. Onun aklı ermez o işlere. Sen Atatürk Havalimanı’na bir şey yapacaksan önce millete bir sor. Sen önce yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver.”

İmamoğlu’nun bu konuşmada ‘yapılmamış ihale’ diye bahsettiği, İBB yönetiminin 15,4 milyon liralık kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle önceki yönetimden 23 kişi hakkındaki suç duyurusuna dayanıyor. 23 kişi arasında dönemin İBB genel sekreter yardımcısı Karaismailoğlu da bulunuyordu. Dosyaya İçişleri Bakanlığı el koymuştu.

Dosyadaki iddiaya göre Karaismailoğlu, ihaledeki şartlar yerine getirilmemesine rağmen ödediği yüklü miktarla kamu zararına neden oldu.

Dilekçe

İmamoğlu’nun sarf ettiği sözlere yer verilen dilekçede, beyanlarıyla Karaismailoğlu’na yönelik asılsız iddialarla masumiyet karinesini hiçe sayarak ağır hakaret ve iftira içeren isnatlarda bulunduğu belirtildi.

‘İftira kastıyla hareket ediyor’

İBB başkanının iddiaları hiçbir belge veya materyalle desteklemediği, sadece iftira kastıyla hareket ettiği ifade edildi. Aynı zamanda Karaismailoğlu hakkında herhangi bir dava olmamasına rağmen, “Hakkında zimmet davası var” diyerek kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığı kaydedildi.

Karaismailoğlu’nun geçmişteki görevlerinde herhangi bir yolsuzluk, zimmet veya kanuna aykırı işlem dolayısıyla bir soruşturmaya dahi maruz kalmamışken davalının suçlamalarının ağır bir iftira ve yalandan ibaret olduğu belirtilen dilekçede, İmamoğlu’nun Karaismailoğlu’na 250 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.

Karaismailoğlu aynı konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.