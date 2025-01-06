Karadeniz’de petrol sızıntısı: 32 yunus öldü

Karadeniz’de Rusya’nın işgal ettiği Kırım Yarımadası’nın güneybatısındaki Sivastopol’den yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Kerç Boğazı’nda petrol sızıntısı oldu. 32 yunus öldü.

Fotoğraf: Krasnodar Valiliği / Telegram

Euronews‘ün haberine göre Kırım Yarımadası’nı Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinden ayıran Kerç Boğazı’nda üç hafta önce iki tankerdeki petrol sızdı.

Sızıntı nedeniyle Sivastopol kıyılarında bölgesel acil durum ilan edildi. Ölen yunusların çoğu nesli tükenmekte olan Azov türünden.

Rusya’nın Delfa Yunus Kurtarma ve Araştırma Merkezi, Telegram’dan yaptığı açıklamada ölümlerin ‘büyük olasılıkla akaryakıt sızıntısıyla ilgili olduğunu’ belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

“Acil durumdan bu yana balinalar ve yunusları da içeren bir su memelileri takımı olan toplam 61 deniz memeli öldü. Ancak cesetlerin durumuna göre 29’unun sızıntıdan önce öldüğü tahmin ediliyor.

Cesetlerin durumuna bakılırsa büyük olasılıkla bu deniz memelilerinin çoğu felaketten sonraki ilk 10 gün içinde ölmüş. Ve şimdi deniz onları yıkamaya devam ediyor.”

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev cumartesi yaklaşık yedi bin kişinin sızıntıyı temizlemek için hala çalıştığını bildirdi:

“İlk sızıntıdan bu yana bölgenin kıyı şeridi boyunca 96 bin tondan fazla kirlenmiş kum ve toprak çıkarıldı.”

Fotoğraf: Rusya Acil Durum Bakanlığı Basın Servisi / Telegram

Bakanlıksa 200 bin tona kadar kum veya toprağın ağır, düşük kaliteli bir petrol ürünü olan mazutla kirlenmiş olabileceğini açıkladı.

Ukrayna’dan yaptırım çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sızıntı için ‘ekolojik bir felaket’ derken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mykhailo Podolyak sızıntılar nedeniyle Rus tankerlerine ek yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Kırım Yarımadası ve Kerç Boğazı hakkında

Rusya’nın işgal ettiği Kırım Yarımadası’nı Krasnodar bölgesinden ayıran Kerç Boğazı, Azak Denizi’nin iç kesimlerinden Karadeniz’e geçiş sağlayan önemli bir küresel nakliye rotası.

Boğaz, Moskova’nın 2014’te yarımadayı ilhak etmesinden sonra Rusya ve Ukrayna arasında kilit bir çatışma noktası haline geldi.

Ukrayna, 2016’da Moskova’yı Daimi Tahkim Mahkemesi’ne götürdü ve Rusya’yı bölgenin kontrolünü yasadışı yollardan ele geçirmeye çalışmakla suçladı.