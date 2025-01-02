Rusya: Karadeniz’deki tanker kazalarında 2 bin 400 ton petrol denize sızdı

Karadeniz’de fırtına nedeniyle kaza yapan iki ayrı tanker gemisinden yaklaşık 2 bin 400 ton petrolün denize sızdığını bildirdi.

Fotoğraf: BBC

Karadeniz’in Kerç Boğazı’ndaki fırtına nedeniyle 15 Aralık’ta ayrı ayrı kaza yapan Rusya’ya ait iki tankerin hasar gördüğü bildirilmiş, tankerlerden petrol sızıntısı tespit edildiği bildirilmişti.

İlk tahminlerde toplam 4 bin ton petrolün sızdığı söylenmiş, çevre kirliliği ve temizlik çalışmaları nedeniyle bölgede acil durum ilan edilmişti.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, kazalarda denize dökülen petrolle ilgili açıklama yaptı.

Gemilerde mazotla dolu dört akaryakıt tankının bulunduğu ve bunların hacminin 2 bin 400 ton olduğu belirtildi.

Bakanlık, bu miktarın tanker kaptanlarının ilk etapta tahmin ettiğinden önemli ölçüde az olduğunu aktardı.

Sızıntı, özellikle Rusya’nın Temryukskiy ve Anapa bölgelerindeki sahil şeridinde doğal yaşamı olumsuz etkiliyor. Karadeniz kıyısındaki turistik Krasnodar bölgesi sahillerindede çok sayıda yetkili ve gönüllü, sızan petrolün temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın temizleme ve kurtarma çalışmalarına 4 bin gönüllü destek veriyor. ​​​​​​​