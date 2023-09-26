Karabağ’dan Ermenistan’a taşınanların sayısı 20 bini geçti

24 Eylül’den bu yana Dağlık Karabağ bölgesinden Ermenistan’a taşınanların sayısı 20 bini aştı.

Fotoğraf: Sputnik

Azerbaycan’ın bu hafta başlattığı operasyondan sonra Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan binlerce Ermeni, Erivan yönetiminin ‘etnik temizlik’ uyarısından sonra Ermenistan’a göç etmeye başlamıştı.

Sputnik’in haberine göre Ermenistan Başbakanlığı Sözcüsü Bagdasaryan, bugünkü basın toplantısında, “Hükümetin girişimiyle artık üç gündür barınma merkezleri faaliyet gösteriyor, vatandaşların kayıt çalışmaları yapılıyor. Şu an itibariyle kayıttan geçen kişi sayısı 20 bin 270 oldu” dedi.

Ne olmuştu?

Dağlık bir bölge olan Dağlık Karabağ, uluslararası arenada Azerbaycan’ın toprağı olarak tanınsa da 30 yıldır bölgedeki Ermeniler tarafından yönetiliyordu.

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Çatışmalı bölgede 2020’deki 2’nci Dağlık Karabağ Savaşı, Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan bir ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş, Ermenistan tarafından bir ‘yenilgi’ olarak görülmüştü.

Gerilimin sona ermediği bölgede 17 Eylül’de Azerbaycan bir’ operasyon başlatarak Ermeni güçlerden teslim olmalarını ve ‘yasa dışı rejime’ son vermelerini istemişti.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçler, Azerbaycan’ın askeri operasyon başlatmasından 24 saat sonra ateşkesi kabul etmişti.