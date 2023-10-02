Altı yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim hayatını kaybetti

Kanser türü Ewing Sarkom hastalığıyla mücadele eden altı yaşındaki Yusuf Kerim Sayın hayatını kaybetti.

Yusuf Kerim’in annesi Gülten Sayın ‘FETÖ’ye üye olduğu’ gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmış, ceza Yargıtay’da onanınca geçen aralıkta cezaevine girmişti.

Kanser tedavisi gördüğü sırada annesinden ayrı kalan Yusuf Kerim için sanatçılar ve siyasetçiler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenerek anne Gülten Sayın’ın cezasının ertelenmesi talep etmişti.

Kamuoyunun da bakısıyla yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifine çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının bir yıla kadar ertelenebileceğine ilişkin bir madde eklenmişti. Teklif 8 Mart’ta Meclis’te kabul edilmiş, 5 Nisan’da yürürlüğe girmişti.

Sayın, 18 Nisan’da tahliye edilmişti.

Hastalık sürecinde annesinden ayrı kalan Yusuf Kerim’in ölüm haberini baba Süleyman Sayın “Canım oğlum Yusufumu kaybettik” sözleriyle duyurdu.