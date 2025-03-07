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Yaramazlara biraz batar!

Kanada Başbakanı Trudeau: Ben bir siyonistim

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Kanada’da hiç kimse kendisine Siyonist demekten korkmamalıdır. Ben bir Siyonistim” dedi.

Justin Trudeau. Fotoğraf: AA

Trudeau, başkent Ottawa’daki ‘Antisemitizmle Mücadele Ulusal Forumu’nda konuştu.


7 Ekim 2023’ten bu yana antisemitizmin arttığını savunan Trudeau, bu gelişmenin normal olmadığını belirtti.

Trudeau, “Kanada’da hiç kimse kendisine Siyonist demekten korkmamalıdır. Ben bir Siyonistim” dedi.

Britannica tanımına göre siyonizm, Yahudilerin ‘kadim vatanı’nda ulusal bir Yahudi devleti kurma ve desteklemeyi amaçlayan Yahudi milliyetçiliği temelli bir hareket.

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