Kamu işçisine ilk zam teklifi: Sendikalar reddetti

Hükümet, 600 bin kamu işçisine 2025’in ilk altı ayı için yüzde 16, ikinci altı içinse yüzde 8 zam önerdi. İşçi tarafı teklifi reddetti.

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Şubatta başlayan kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin üzerinden üç ay geçmesine rağmen işçi sendikalarına teklif sunulmamıştı.

İlk teklif bugün sunuldu.

Görüşmede kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) işçilere 2025’in ilk altı ayı için yüzde 16, ikinci altı içinse yüzde 8 zam teklif etti. İşverenlerin 2026 için teklifiyse ilk altı ay yüzde 7, ikinci altı ay içinse yüzde 5 zam.

Teklifler 2025 için yüzde 25,28, 2026 için yüzde 12,35 zamma tekabül ediyor.

İşçi sendikaları teklifin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ve ikinci teklifi beklediklerini kaydetti.

İşçilerin 2025 talebi yüzde 75

İşçi sendikaları 27 Şubat’ta hükümete şu taleplerini iletmişti.

2025’in ilk altı ayı için yüzde 50 zam

2025’in ikinci altı ayı ve 2026’nın her iki altı aylık dönemi için yüzde 25 zam

En düşük günlük ücret 1300’den 1800 liraya çıkarılsın



