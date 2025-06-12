Kamu işçisine ilk teklif yarın

İşveren ve hükümet, 600 bine yakın kamu işçisine ilk teklifi yarın verecek.

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Şubatta başlayan kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin üzerinden üç ay geçmesine rağmen işçi sendikalarına teklif sunulmamıştı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 5 Haziran’da hükümetin ilk teklifi bayram sonrasında vereceğini söylemişti.

Türk-İş Genel Merkezi’nde bugün konuşan Ağar, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası’nın (TÜHİS) ilk teklifi yarın 14:00’te vereceğini duyurdu.

Ağar şöyle devam etti:

“Teklife bakacağız. Talebimizin karşılığında ne vermişler onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek.

Bu ilk teklif olduğu için hangi oranda olacağını bilmiyoruz. Teklif edilen rakamı bilmeden bir şey söylemek erken olacaktır.

Yarın teklif verildikten sonra değerlendirmemizi yapacağız.”

İşçilerin talepleri

İşçi sendikaları 27 Şubat’ta hükümete şu taleplerini iletmişti.

2025’in ilk altı ayı için yüzde 50 zam

2025’in ikinci altı ayı ve 2026’nın her iki altı aylık dönemi için yüzde 25 zam

En düşük günlük ücret 1300’den 1800 liraya çıkarılsın



