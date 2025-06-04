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Yaramazlara biraz batar!

İzmir'de grev: Belediye ve sendika anlaştı

Grevin yedinci gününde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK Genel-İş anlaştı.

Fotoğraf: AA

İZBB’ye bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamış, işçiler greve çıkmıştı. Belediye başkanı Cemil Tugay ve belediyeden birçok kişi biriken çöpleri toplamaya kalkmış, grevdeki işçiler ve sendika Tugay’ı ‘grev kırıcılık’la suçlamıştı.


İz Gazetesi‘nin aktardığına göre 23 bin İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş işçisinin yedi gün süren grevi sonladı. Belediye ve sendika anlaştı.

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