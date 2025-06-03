İzmir belediye başkanı Tugay, DİSK'in paylaştığı işçi bordrosunu anlattı: Yalan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün DİSK’in paylaştığı işçi bordrosunu anlattı. Tugay “Söyledikleri yalanı size anlatmazsam görevimi yapmamış olurum” dedi.

Fotoğraf: Cemil Tugay / X

Belediyeye bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamış, işçiler greve çıkmıştı. Dün Tugay ve belediyeden birçok kişi biriken çöpleri toplamaya kalkmış, grevdeki işçiler ve sendika Tugay’ı grev kırıcılıkla suçlamıştı.

İşçilerin halihazırdaki maaşları tartışma konusu olmuşken dün DİSK Genel İzmir 2 Nolu Şube, X’ten maaş bordrolarını şu açıklamayla paylaştı:

“Belediyenin önerdiği ücretler, A Grubu için 43 bin lira, D Grubu için 46 bin lira seviyelerinde kalmaktadır. Ama kamuoyuna sanki 80-90 bin lira alıyoruz gibi bir algı yaratılmaktadır. Bu algı operasyonunu da, emeğin gerçek taleplerini de İzmir halkı görecek, bilecek.”

Bordrolarda İZELMAN’da çalışan işçilerin kazanç toplamı 85 bin 259 lira, kesinti toplamı 42 bin 410 lira ve alınan net ücretse 42 bin 841 lira görünüyor.

İZENERJİ’de çalışanlar içinse net ücret paylaşılan bordrolara göre 37 bin 691 lira.

Tugay da yukardaki bordroyu X’teki hesabından paylaşıp şunları söyledi:

* Söyledikleri yalanı size anlatmazsam görevimi yapmamış olurum. Bordroda yanına yeşil kalem ile işaret konmuş satırlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar değişik nedenlerle yapılan eksik ödemeler.

* Bu çalışanımız;

Normalde 26 gün çalışması gerekirken 20 gün çalışmış ve burdan ücret düşmüş

Ücretsiz izin kullanmış ve 965,81 lira burdan gitmiş

Avans kullanmış ve burdan 16 bin 947 lira kesilmiş

Erzak yardımı kesintisi olmuş burdan da 2 bin 947 lira 42 kuruş kesinti olmuş

* Bunları siz toplayın ve normal maaş diye duyurdukları rakama siz ilave edin, doğrunun ne olduğunu siz görün.

* Yıllardır herkese yalan söyleyenlere sözüm; yeter artık…Gerçekten yeter