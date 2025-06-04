İzmir belediye başkanı Tugay: Maruz kaldığım pazarlıktan çok rahatsızım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay “1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 19 artış verdik. Artık maruz kaldığım pazarlıktan çok rahatsızım” dedi.

Fotoğraf: Cemil Tugay / X

Belediyeye bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamış, işçiler greve çıkmıştı. Tugay ve belediyeden birçok kişi biriken çöpleri toplamaya kalkmış, grevdeki işçiler ve sendika Tugay’ı grev kırıcılıkla suçlamıştı.

İzmir’de grev yedinci gününde. Şehirde çöpler toplanmıyor, toplu taşıma araçları seferlerine güçlükle devam ediyor.

Belediye başkanı Tugay sendika temsilcileriyle anlaşmanın sağlanamadığını belirterek şunları söyledi:

* İlk altı için yüzde 30, ikinci altı ay yani 1 Temmuz’dan itibaren geçerli yüzde 19 artış oranı verdik. İkinci altı ay için enflasyon oranını yüzde 17 tahmin ediyoruz ve üzerine iki puan koyduk. Yan haklarda da işe devam primi ve rapor primi dışında diğer yan haklar geliştirilerek korundu.

* Maruz kaldığım pazarlıktan çok rahatsızım. Çünkü günlerdir belediyenin içinde bulduğu, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartları durumumuzu anlatmaya bir şeyi izah etmeye çalışıyorum.

Sorumluluğum İzmirlilere karşı.



Günlerdir Belediyenin bulunduğu ekonomik şartlar içerisinde durumu anlatmaya çalışıyorum. Benim amacım siyaset yapmak değil belediyeyi yönetmektir.



Bizim sendikadan beklentimiz kurumun ve Türkiye'nin şartlarını görmesi, İzmir halkını sıkıntıya… pic.twitter.com/omBuhLk4v5 — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) June 3, 2025

* İzmir halkı “Belediyeyi sıkıntıya sokacak anlaşmaya imza atma” diyor. DİSK Ege Bölge Temsilcisi, sendika yöneticileri, hatta DİSK’in ve Genel-İş’in en üst düzey yöneticileri siyaset kokan laflar ediyorlar. Bu konu siyasete malzeme edilmeye çalışıyorlar.

* Biz zaten zorlayabileceğimiz kadar zorladık. Bu konuştuğumuz rakamlar ödeme açısında bize zorluk çıkarabilecek rakamlar. 1000 lira artış yapsak 23 bin kişi için aylık 23 milyon, yıllık 276 milyon lira.

* Sadece anlaşmak için sorun bitsin diye üzerimizde düşeni yaptık. Ben görüşmeye devam etmek isterim ama benim açımdan bu kişilerle görüşme yolu kapanmıştır. Bu anlayışla görüşmemiz mümkün değil.