İzmir belediye başkanı, ulaştırma bakanıyla 'istişare'ye gitti

İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyarete gitti.

Fotoğraf: Abdulkadir Uraloğlu / X

Belediyeye bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamış, işçiler greve çıkmıştı. Dün Tugay ve belediyeden birçok kişi biriken çöpleri toplamaya kalkmış, grevdeki işçiler ve sendika Tugay’ı grev kırıcılıkla suçlamıştı.

İzmir’de grev altıncı gününde. Şehirde çöpler toplanmıyor, toplu taşıma araçları seferlerine güçlükle devam ediyor.

İşçiler bugün de Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında Basmane Meydanı’ndaki yolda oturma eylemi yapan işçiler, yolu bir süre trafiğe kapattı.

Fotoğraf: AA

İzmir’de eylemler sürerken Uraloğlu, Tugay’ın bakanlıkta ziyarete geldiğini duyurdu.

Bakan şunları söyledi:

* İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Cemil Tugay ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık.

* İzmir’in ulaşım ve altyapı ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulunduk.

* Cumhurbaşkanımızın çizdiği ‘Türkiye Yüzyılı Şehirleri’ vizyonu çerçevesinde ülkemizin her şehrinin kalkınması için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.