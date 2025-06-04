İzmir'de grev: 'Halaydan yorulduk, imzalanınca samba yapalım'

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) işçilerinin grevi yedinci gününde: “İmzalanınca samba yapalım, halay çekmekten yorulduk.”

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İZBB’ye bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamış, işçiler greve çıkmıştı. Belediye başkanı Cemil Tugay ve belediyeden birçok kişi biriken çöpleri toplamaya kalkmış, grevdeki işçiler ve sendika Tugay’ı ‘grev kırıcılık’la suçlamıştı.

Grevde en çok konuşulan konulardan biri toplanmayan çöpler oldu. Ancak greve çıkanlar sadece temizlik işçileri değil. Altı yıldır Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda çalışan sosyolog Naz Ayaz da grevde.

Ayaz duygularını gazeteci Kazım Kızıl’a anlattı:

‘Grevde olduğum için mutlu değilim’

* Sosyal medyada belediyenin tek hizmeti çöp toplamakmış gibi bir algı oluşturuldu. Biz de buradayız, ben şu an grevdeyim. Bir yandan kendi haklarımın peşindeyim fakat bir taraftan da hizmet bekleyen bir sürü yoksul ailenin de bizi beklediklerini biliyorum.

* Benim ilk grev tecrübem. Grev olmasını biz istedik. Grevde olduğum için mutlu değilim. Güneşin altında günde 20 bin adım atmak istemiyorum. Her gün slogan atarak trafiği, kamuoyunu rahatsız etmek istemiyorum.

‘Eşit işe eşit ücret’

* İnsanlar geçim derdinde. Bana dün gece bir bayram, bir pazar mesasisiyle 37 bin lira yattı. Bu benim maaşım. Bu 2023’ün 1 Ocak’ta yürürlüğe giren maaşı. Bizler iki yılda bir toplu sözleşme yapıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar “Neden şimdi grev yapıyorsunuz?” diye soruyor çünkü iki yılda bir işveren ve sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalanıyor. Bize hakkımız verilsin, eşit işe eşit ücret.

‘Burası bir Platform’

* Burası bir ‘Platform’ (Netflix’teki bir filmden bahsediyor) izlemişsinizdir. Orada da açlar birbirleriyle baş başa bırakılır ve kendi iç savaşını yaratır. Vasıfsız denen işçinin çalışmaması neredeyse halk sağlığını etkilemeye başladı. Çöpçü neden lüks biri tatili hak etmeyen bir birey olarak görüyor. İnsanca yaşam herkesin hakkı.

‘Enkazın sorumlusu biz değiliz’

* Birlik olmamız, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Arzuladığım tüm Türkiye’de emekçiler alın terinin karşılığını alsın. Umarım bir gün 23 yıllık iktidarın yarattığı enkazı hep birlikte kaldırırız. Bunun sorumlusu biz işçiler değiliz. AKP’nin yarattığı sosyal enkaz.

‘Halay çekmekten yorulduk’

* Umutla bekliyoruz, umarım sayın Cemil Tugay’la sendikamız bir araya gelir. İki taraf da birer adım atabilir. Umarım bugün imzalanır. Biz de burada samba yapalım, halay çekmekten yorulduk çünkü. Ankara havası falan oynayalım.