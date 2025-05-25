İBB ve metro işçileri anlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ulaşım iştiraki Metro İstanbul ile Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen 18’inci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

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Yasal takvim ve arabuluculuk aşamalarında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle sendika, 27 Mayıs itibarıyla grev kararı almıştı. Devam eden görüşmeler sonucunda süreç mutabakatla tamamlandığı için grev kararı iptal edildi.

Aralık ayından bu yana devam eden müzakerelerin ardından, bugün sözleşme imzalandı. Sözleşme 2 bin 653 sendikalı çalışanı kapsıyor.

Uzlaşıya ilişkin açıklamayı Metro İstanbul adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Soy yaptı:

“Çalışanlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık, hayırlı olsun. Tüm işçi ve işveren temsilcisi arkadaşlarımı emekleri için kutluyor, İBB yönetimine destekleri için teşekkür ediyorum.Metro İstanbul, hem çalışanlarının emeğini hem de 16 milyon İstanbullunun kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım hakkını koruyarak, İstanbulluları sevdiklerine, işlerine ve evlerine güvenle ulaştırmaya devam edecektir.”