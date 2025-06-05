Üç aydır sürüyor: Hükümetin 600 bin kamu işçisine zam teklifi bayramdan sonra

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk teklifi Kurban Bayramı’ndan sonra vereceklerini duyurdu.

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Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar 2 Haziran’da kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin resmen başlamasından beri üç ay geçtiğini belirterek “Hükümetten hala bir ücret teklifi gelmemiştir” demişti.

Işıkhan, görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS’in TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti. Bakan şöyle konuştu:

“İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum.”