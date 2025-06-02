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Yaramazlara biraz batar!

Kamu işçisi için 'sokak' vurgusu: Türk-İş hükümetten hala ücret teklifi bekliyor

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin resmen başlamasından beri üç ay geçtiğini belirterek “Hükümetten hala bir ücret teklifi gelmemiştir” dedi.

Ramazan Ağar. Fotoğraf: Yol-İş

Ağar, toplu iş sözleşmeleri sürecinde gelinen noktayı ve belirsizliği paylaşmak üzere toplandıklarını belirterek 600 bine yakın kamu işçisinin alın terini, emeğini ve çocuklarının geçimini temsil ettiklerini söyledi.


Şubatta Türk-İş ve Hak-İş olarak hükümete ilettikleri ortak teklifte, enflasyon karşısında ezilen ücretlerin insanca yaşam seviyesine çekilmesi, sosyal hakların güncellenmesi, kamu işçisinin refahının artırılması gibi makul, gerekçeli talepler sunduklarını vurgulayan Ağar, şöyle devam etti:

* Ancak gelin görün ki bugün 2 Haziran olduğu halde aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir. Görüşmeler başlamış olsa da masada hala boş bir sayfa duruyor.

* Bu sessizlik sadece masadaki bizleri değil evinde, mutfağında tencereyi kaynatmaya çalışan yüz binlerce işçi kardeşimizi de tedirgin etmektedir. Buradan hükümete sesleniyoruz; kamu işçisinin alın terini görmezden gelemezsiniz.

* Üç ay boyunca susmak bu emeği yok saymaktır. Bu masada işçinin sabrını sınayan bir anlayış değil, sosyal diyaloğa dayalı şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istiyoruz.

* Bu hakkın gereği olan ücret teklifinizi bir an önce masaya koyun. Aksi halde işçi sınıfının sabrı taşar, bu sabır sokakta ses bulur.

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