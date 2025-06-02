Kamu işçisi için 'sokak' vurgusu: Türk-İş hükümetten hala ücret teklifi bekliyor

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin resmen başlamasından beri üç ay geçtiğini belirterek “Hükümetten hala bir ücret teklifi gelmemiştir” dedi.
Ağar, toplu iş sözleşmeleri sürecinde gelinen noktayı ve belirsizliği paylaşmak üzere toplandıklarını belirterek 600 bine yakın kamu işçisinin alın terini, emeğini ve çocuklarının geçimini temsil ettiklerini söyledi.
Şubatta Türk-İş ve Hak-İş olarak hükümete ilettikleri ortak teklifte, enflasyon karşısında ezilen ücretlerin insanca yaşam seviyesine çekilmesi, sosyal hakların güncellenmesi, kamu işçisinin refahının artırılması gibi makul, gerekçeli talepler sunduklarını vurgulayan Ağar, şöyle devam etti:
* Ancak gelin görün ki bugün 2 Haziran olduğu halde aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir. Görüşmeler başlamış olsa da masada hala boş bir sayfa duruyor.
* Bu sessizlik sadece masadaki bizleri değil evinde, mutfağında tencereyi kaynatmaya çalışan yüz binlerce işçi kardeşimizi de tedirgin etmektedir. Buradan hükümete sesleniyoruz; kamu işçisinin alın terini görmezden gelemezsiniz.
* Üç ay boyunca susmak bu emeği yok saymaktır. Bu masada işçinin sabrını sınayan bir anlayış değil, sosyal diyaloğa dayalı şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istiyoruz.
* Bu hakkın gereği olan ücret teklifinizi bir an önce masaya koyun. Aksi halde işçi sınıfının sabrı taşar, bu sabır sokakta ses bulur.