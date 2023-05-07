Kalın, İmamoğlu’na saldırıyı ‘kabul edilemez’ buldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na taşlı saldırıyı ‘kabul edilemez’ buldu.

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İbrahim Kalın, dün gece katıldığı Habertürk programında, millet ittifakının Erzurum’da halka seslenmek üzere çıktığı otobüsün üzerinde taşlanmasıyla ilgili “Bu kabul edilebilir bir şey değil. Taşlarla saldırılması vesaire, asla böyle bir şey söz konusu olamaz” dedi.

‘Herkese geçmiş olsun diliyorum’

Kalın, İmamoğlu’na saldırıyı değerlendirmesi istenince şöyle cevap verdi: “Öncelikle şunu söyleyim, seçim sürecine giderken herkesin can ve mal güvenliği bizim birinci önceliğimizdir. Hangi partiden, hangi gruptan, hangi bölgeden olursa olsun. Erzurum’da böyle bir hadisenin yaşanması bu arada ilk defa oluyor. Bu seçim süreci boyunca. Bu kadar herkesin çok motive olduğu, kitlesini sahaya sürdüğü bir ortamda böyle bir hadisenin yaşanması üzüntü verici. Ben herkese geçmiş olsun diliyorum öncelikle.”

Kalın daha sonra, İmamoğlu’nun ‘esnaf ziyareti‘ni mitinge dönüştürdüğünü, bunun izinsiz gösteriye girdiğini, kolluk kuvvetlerinin tedbir aldığını ve birçok polisin görevlendirildiğini belirterek, ‘TOMA araçlarının bir olay olması durumunda orada olduğunu’ söyledi.

Kalın şöyle devam etti: “Bununla ilgili şu anda duruma bakılıyor. Birkaç kişi de yaralanmış. Bu konuda da üzüntümüzü ifade edeyim. Çocuk yaralanmış benim gördüğüm. Tam olayı aydınlatmak için Valilik bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bir suç unsuru varsa da bununla ilgili gerekli hukuki işlem yapılır. Şimdi kasti olarak birisini yaralamak amacıyla. Bunu kim yapmış, nereden nasıl yapmış. Bunları araştıracak kastettiğim bu. Tabi dediğim gibi bir kere biz 14 Mayıs seçimlerine giderken bu kadar bir demokrasi şöleni içerisinde herkesin seçimlerini, gösterilerini, mesajlarını demokratik bir ortamda verdiği süreçte, bu tür olayların yaşanmasını biz asla arzu etmeyiz. Onu bir kez daha ifade etmek isterim.”