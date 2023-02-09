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Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’ta üç kişilik aile, depremden 73 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta depremden 73 saat sonra biri çocuk üç kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda yedi katlı Gözde 2 Apartmanı’nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış’a ulaşıldı.

Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

Depremden 73 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan aile ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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