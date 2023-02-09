Kahramanmaraş’ta üç kişilik aile, depremden 73 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta depremden 73 saat sonra biri çocuk üç kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda yedi katlı Gözde 2 Apartmanı’nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış’a ulaşıldı.
Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.
Depremden 73 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan aile ambulanslarla hastaneye sevk edildi.