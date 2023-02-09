Kahramanmaraş sanayi odası başkanı: Felaket, görünenin 10 katı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, felaketin boyutunun görünenin 10 katı olduğunu söyleyerek borçların dondurulmasını istedi.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Ekonomi gazetesine konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buluntu, şunları söyledi: “Enkaz altında daha çok insanımız var. Bir taraftan kurtarma yapmaya çalışıyoruz, bir taraftan cenazelerimizi kaldırıyoruz. Yeni yeni kent merkezine elektrik, su verilmeye çalışılıyor. Ekranlardan görünenin on katı büyüklükte bir felaketle karşı karşıyayız. İnsanlarımızın sadece yuvaları, işyerleri değil psikolojisi de çöktü.”

İş dünyasının finans kuruluşlarından beklentisinin büyük olduğunu da kaydeden Buluntu şunları kaydetti: “Borçların dondurulup dondurulmayacağını görüşüyoruz. İş gücümüzün yarısı maalesef vefat etti. Henüz durumun büyüklüğünün biz de farkında değiliz. Sağ olsun Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar arayarak biraz önce moral verdi. Yanımızda olduklarını söylediler. Biz elimizden geldiği kadar bilgilendirmeleri yapacağız.”