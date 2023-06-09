Zincir kahve firmalarının tercih ettiği tek kullanımlık kağıt bardaklar sandığınız kadar masum değil. Dışı kağıt olsa da sızdırmaması için içi plastik film kaplı.

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Yapılan bir çalışmada, bu bardaklara 85-90 derecelik sıcak su doldurularak 15 dakika beklediler. Sonra suyu analiz ettiler. Suyun içinde hem mikroplastik hem de kurşun, krem, kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildi. Dolayısıyla bu bardakların düzenli kullanımı sağlığı tehdit ediyor.

Ayrıca içindeki plastik nedeniyle kağıt gibi geri dönüşüme de girmiyor. Farklı bir yerde toplanıp ayrı işlemlerden geçmeleri gerekiyor. Bu yapılmayıp geri dönüşüme atıldığında ise normal çöpü boyluyor.

Hem çevreyi hem sağlığı korumak için en mantıklısı, evden güvenilir termos kupalardan getirmek olabilir. Üstünde zincir marketin logosu yok diye üzülüyorsanız, merak etmeyin, o kafelerde onlar da satılıyor.