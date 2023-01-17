Britanya, bazı tek kullanımlık plastik ürünleri ekimden itibaren yasaklayacak

Britanya, ekimden itibaren çatal, bıçak ve tabak gibi bazı tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklayacak. Bu sayede artan plastik kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

Çevre bakanlığı, düzenlediği çalışmada kamuoyunun yüzde 95’inin uygulamaya sıcak baktığını söyledi.

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Reuters’ın aktardığına göre, Çevre Bakanı Thérèse Coffey, “Plastiğin çevremiz ve vahşi yaşam üzerindeki yıkıcı etkilerini hepimiz biliyoruz. Bu yeni tek kullanımlık plastik yasakları, çevreyi korumak için hayati önemde olan çalışmalarımızı sürdürecek” dedi.

Hükümet, Britanya’da yılda çoğu plastik olan 2,7 milyar tek kullanımlık çatal bıçak takımı ve 721 milyon bu tür tabak kullandığının tahmin edildiğini ancak bunun yalnızca yüzde 10’unun geri dönüştürüldüğünü söyledi.

Britanya’daki yasak aynı zamanda tek kullanımlık plastik tepsileri, balon çubukları ve bazı polistiren bardakları ve yemek kaplarını da içerecek.

Plastik karşıtı kampanya grubu A Plastic Planet, son yasakları memnuniyetle karşıladı ama özellikle poşetlerde olmak üzere daha fazla sınırlama getirilmesi çağrısında bulundu.