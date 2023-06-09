Kadınlar tarafından yönetilen merkez bankaları

Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası (MB) başkanlığına atanmasıyla dünyada kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 23’e yükseldi.

Fotoğraf: (sol) Hafize Gaye Erkan, (sağ üst) Christine Lagarde, Jorgovanka Tabakovic

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Erkan’ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Erkan, MB’nin en genç ve ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

AA’nın araştırmasına göre 2013’te kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 21 iken, bu rakam 2023’te 22’ye yükseldi. Son olarak Erkan’ın atanmasıyla bu sayı 23’e çıktı.

Christine Lagarde 2019’den beri Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığı yapıyor.

Jorgovanka Tabakovic Ağustos 2012’den bu yana Sırbistan Merkez Bankası başkanı.

Jeanette Semeleer de 2008’den beri Aruba Merkez Bankası başkanlığı görevini sürdürüyor.

Cindy Scotland 2002’den beri Cayman Adaları Finansal Otoritesi başkanı

Rosanna Costa 2022’den beri Şili Merkez Bankası başkanı

Malangu Kabedi-Mbuyi 2021’den beri Demokratik Kongo Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanı

Rebecca Patricia Santos Rivera 2022’den beri Honduras Merkez Bankası başkanı

Anita Angelovska Bejoska 2018’den beri Makedonya Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanı

Nor Shamsiah Mohd Yunus 2018’den beri Malezya Merkez Bankası başkanı olarak görev yapıyor.

Victoria Rodriguez Ceja 2022’den beri Meksika Merkez Bankası başkanı.

Ida Wolden Bache 2022’den beri Norveç Merkez Bankası başkanı.

Elvira Nabiullina 2013’ten beri Rusya Merkez Bankası başkanı.

Maiava Atalina Ainuu-Enari 2011’den beri Samoa Merkez Bankası başkanı.

Catia Tomasetti 2018’den beri San Marino Merkez Bankası başkanı.

Caroline Abel 2012’den beri Seyşeller Merkez Bankası başkanı.

Nguyen Thi Hong 2020’den beri Vietnam Merkez Bankası başkanı.

Elizabeth Genia 24 Ocak 2023’ten beri Papua Yeni Gine Merkez Bankası başkanı.

Than Than Swe 2022’den beri Myanmar Merkez Bankası başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Öte yandan ABD’de bazı bölgesel merkez bankalarına da kadınlar liderlik ediyor. Susan Collins 2022’den beri Boston Fed başkanlığı, Lorie Logan 2022’den beri Dallas Fed başkanlığı, Loretta Mester 2014’ten beri Cleveland Fed başkanlığı, Mary Daly de 2018’den beri San Francisco Fed başkanlığı görevinde bulunuyor.