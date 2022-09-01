Kadınlar içini döktü: Erkek arkadaşımın ailesi beni sevmiyor çünkü…

Bir ilişki başladığında sevdiğiniz kişinin aileleriyle tanışmak stresli ve heyecanlı olabilir. ”Acaba anlaşabilecek miyim, ben onları onlar beni sevecek mi” diye düşünürken tarafların birbirine ısınmadığı sıklıkla rastlanan bir şeydir. Birini, kızına ya da oğluna ‘layık görmeyen’, ilişkiyi onaylamayan aileler ilişkiyi bitirmeye güçleri yetmese de sorun yaratabilir.

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Bu sorunu yaşayan kadınlar ‘Whisper’ (Fısılda) adlı, uygulamada içini döktü. Ve, dünyanın dört bir yanındaki kadınlara ‘yalnız olmadıklarını’ anlattı.

Britanya’da yayımlanan Daily Mail gazetesi, kadınların erkek arkadaşlarının ailelerinin onları neden sevmediğini anlattığı mesajların bir kısmını okurlarıyla paylaştı.

Yaştan dolayı sevilmeyen de var inancından dolayı da. İşte bazıları:

*Erkek arkadaşımın ailesi benden nefret ediyor çünkü ondan 26 yaş gencim. Uyuşturucu bağımlısı olan eski karısına dönmesini istiyorlar.

‘Ben Hristiyanım onlar Budist’

* Erkek arkadaşımın ailesi ilişkimizi onaylamıyor çünkü ben Hristiyanım onlar Budist. İnanç bir ilişkiyi bozmaya sebep olabilir mi?

*Erkek arkadaşımın ailesi beni sevmiyor çünkü onu kullandığımı düşünüyorlar. Onu gerçekten sevdiğime inanacaklarını hiç sanmıyorum.

*Erkek arkadaşımın annesi, onun eski kız arkadaşını anımsattığım için benden nefret ediyor ama ben onlara saygı duyuyorum.

*Erkek arkadaşımın erkek kardeşi benden hiç hoşlanmıyor çünkü geçmişte onunla kısa süreli flört etmiştim. Beni görmek istemiyor.

*Erkek arkadaşımın ailesi az konuştuğum için benden hoşlanmıyor. Ama ben küçükken konuşmam gerekmediğinde konuşunca dayak yerdim.

*Erkek arkadaşımın babası beni geçmişte marihuana içtiğim için sevmiyor. Halbuki kendisi daha kötü şeyler yapmış.

*Erkek arkadaşımın ailesi farklı ırk ve inançtan olduğum için ilişkimizi onaylamıyor. Annemin cehenneme gideceğini söyleyecek kadar ileri gittiler. Beni ve ailemi saymayan birilerine saygı göstermekte zorlanıyorum.

‘Garsonum ve sosyal konutta yaşıyorum’

*Erkek arkadaşımın ailesi benim onun için uygun biri olduğumu düşünmüyor. Nedeni garson olmam ve sosyal konutta yaşamam. Yeterince snop değilim yani!

*Erkek arkadaşım bana, ailesinin ABD’li olduğum için beni sevmediğini söyledi.

*Erkek arkadaşımın annesine çocuk sahibi olmak istemediğimi söyledim. Benden nefret ediyor.

*Erkek arkadaşımın ailesi tarafından sevilmiyorum çünkü erkek kardeşinin sevgilisi benden daha başarılı bir kadın.

‘Siyah olduğum için’

*Siyah olduğum için erkek arkadaşımın ailesi beni sevmiyor.

*Erkek arkadaşımın kız kardeşleri onu fazla kontrol ettiğimi düşünüyor ve benden hoşlanmıyorlar. Halbuki bilseler onun için neler yaptığımı. Üç yıldır birlikte oturuyoruz bir kere bile bulaşık makinesini boşaltmadı ya da başka bir ev işi yapmadı. Yine de kötü kişi ben oluyorum.

*Erkek arkadaşımın babası herkesi parasıyla ölçüp ona göre değer veren biri ve zengin olmadığım için beni sevmiyor. Onu, parlak bir gelecekten alıkoyacağımı düşünüyor. Erkek arkadaşım benimle kalmayı tercih etti.